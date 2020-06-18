Ольга Зарубина назвала новую возможную причину смерти Юлии Норкиной

https://static.news.ru/photo/f288b770-b15a-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зарубина Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Смерть радиоведущей Юлии Норкиной породила множество слухов. Кто-то писал, что она умерла от инфаркта, выдвигались также версии о суициде. Певица Ольга Зарубина уверена, что причиной преждевременной кончины Юлии стали проблемы с алкоголем.

Артистка виделась с погибшей лишь один раз в жизни. Это случилось на передаче «Пусть говорят». Норкиной пришлась не по душе позиция Зарубиной . Она достаточно резко отозвалась об исполнительнице, назвав её глупой женщиной. Зарубина уверяет, что радиоведущая кричала словно «хабалка».

Я её не знала до этого. Только потом мне сказали, что Юля — журналистка. Но мне была совершенно удивительна её реакция. Я прямо обалдела, была шокирована до глубины души, — рассказала Зарубина «Собеседнику».

По словам звезды, уже тогда её насторожила внешность Юлии. У женщины, вспоминает певица, было «припухшее лицо». Уже тогда она решила, что у Норкиной, вероятно, какие-то проблемы с алкоголем. По её мнению, они могли привести к серьёзному дисбалансу в организме и вызвать инфаркт.

Китайцы всегда говорят: «Наши эмоции имеют прямое отношение к состоянию здоровья». Когда из уст Норкиной в мой адрес понеслась злоба, я сразу подумала, что у неё что-то не в порядке с организмом. Если человек злой — значит, у него нарушена функция почек. А почки взаимосвязаны с сердцем! — подытожила она.

Зарубина призналась, что тогда на программе Норкина обратилась к ней со словами: «Поменьше надо раздвигать ноги!». Эта фраза запомнилась звезде. Она уверена, что неуправляемая агрессия и дисбаланс в эмоциях сыграли свою роковую роль.

Юлия Норкина умерла 5 июня от инфаркта. Она очень переживала из-за детей и ситуации с коронавирусом, что могло спровоцировать сильный стресс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруг недавно умершей от инсульта на 53-м году жизни радиоведущей Юлии Норкиной поделился в Instagram фотографией раритетной чугунной печи, которую незадолго до смерти купила жена для их загородного дома.