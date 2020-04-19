Ольга Шукшина нелестно отозвалась о матери

https://static.news.ru/photo/ab427212-825b-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Roman Denisov/Russian Look

Младшая дочь Василия Шукшина Ольга заявила, что вынуждена сейчас ухаживать за матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что звёздная родительница несколько лет назад выгнала её из дома.

У актрисы недавно обнаружили проблемы со здоровьем, и она даже была госпитализирована в одну из московских клиник.

Яйцо за курицу не может отвечать. Это просто итог ее жизни. В 2013 году мне и моему сыну указали на дверь из квартиры. У меня отняли ключи, лишили прописки. Маму устраивало, что я живу на периферии. Несмотря на это я продолжала биться, — отметила Ольга в эфире программы «Звёзды сошлись».

По её словам, она не принимает последний брак матери с Бари Алибасовым. Кроме того, она никогда не сдавала ничьи квартиры, поэтому не понимает, почему актриса на неё наговаривает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина переживают карантин в отдельных квартирах. У продюсера к тому же имеются серьёзные проблемы со здоровьем.