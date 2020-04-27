Шоу-бизнес

Ольга Орлова опубликовала трогательное фото с забранной с улицы собакой

04:26, 27 апреля 2020
Ольга Орлова Ольга Орлова Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Ольга Орлова опубликовала снимок с собакой, которую когда-то забрала с улицы. У экс-участницы группы «Блестящие» дома живут несколько собак.

Про когда-то бывшей бездомной питомицу Орлова рассказывает с большой нежностью, добавляя, что та всегда ласкова к своим и труслива к чужим.

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А говорят, что на помойке ничего хорошего не найти. Мамина бородася. Очень трусливая к чужим, и ласковая к своим. Всегда в хорошем настроении. Ей уже примерно полтора года, а она всё никак не вырастет, хочет играть с остальными, а они не хотят, поэтому периодически бежит ко мне жаловаться, — описывает любимицу певица.

Доброе сердце Орловой тут же оценили поклонники. Они выразили своё восхищение артистке, не устояли в хороших отзывах и коллеги ведущей «Дома-2».

Побольше бы таких людей с добрым сердцем, — написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала фотографию из парижского ресторана. Снимок она сопроводила подписью, из текста которой следует, что женщина наконец нашла свою настоящую любовь.

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