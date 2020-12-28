Ольга Кузьмина рассказала о переломе ребра после «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/749a5d7a-4979-11eb-ae83-fa163e074e61_660.jpg Ольга Кузьмина Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Победительница шоу «Ледниковый период» Ольга Кузьмина рассказала о травме, полученной в ходе участия в проекте. Оказалось, что актриса, как и Ольга Бузова, тоже получила перелом ребра.

По словам исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Кухня», несмотря на то, что её партнёр Александр Энберт всячески ограждал артистку от падений, дали знать себя сложные технические элементы.

О своей травме Кузьмина рассказала в вечернем шоу Урганта на Первом канале. Актриса призналась, что продолжала тренировки, превозмогая боль. О том, что у неё сломано ребро, победительница узнала только по окончании проекта.

У девочек особенно болели ребра. Но так как это было постоянно и у всех, я в какой-то момент перестала обращать на это внимание. Ну болит и болит, куда деваться? Когда мы закончили, появилось время, я просто из любопытства сделала рентген. Лучше б не делала... Ну, зато ценность всех наших элементов возросла. Было сломано ребро, — поделилась актриса с ведущим.

При этом Кузьмина заявила: знай она о сломанном ребре раньше, никогда бы не сдалась. Ведь даже при сильной боли она просила партнёра научить её какому-то сложному элементу, чтобы победить в проекте. Что до сломанного ребра, то она «сама напросилась», заметила Ольга Кузьмина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и её партнёр, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Александр Энберт поднялись на первую ступень пьедестала почёта в популярном телевизионном проекте «Ледниковый период». Актриса в соцсетях рассказала поклонникам о своих ощущениях и призналась, что победа стала для неё неожиданностью.