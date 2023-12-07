Ольга Бузова ушла от ответа на вопрос о Даве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова не стала отвечать на вопрос о том, стали ли они с блогером и музыкальным исполнителем Давой снова парой. Ситуацию в личной жизни певицы попытались выяснить журналисты за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».

Только что Люся Чеботина назвала вас парой года — тебя и Даву... — начал свой вопрос один из представителей прессы.

Нам нужно идти, у нас выступление, — прервал сопровождающий Бузову, после чего артистка спешно удалилась.

Ранее певица Люся Чеботина предположила, что Бузова и Дава снова вместе. По словам исполнительницы, она видела Даву на недавнем концерте Бузовой и это должно было что-то означать. Чеботина пояснила, что подобный вывод она сделала в связи с тем, что сама она ни к кому «просто так» на концерты не ходит. Она заявила, что Дава был сразу на двух выступлениях Бузовой и сделал это, чтобы «попускать слюнки».

Некоторое время назад Бузова призналась, что, находясь в отношениях с Давой, не обращала внимания на его зубы, размеры и кошелек. По ее словам, когда приходит любовь, то человек перестает обращать внимание на свои списки в голове, каким должен быть партнер.

Она также отметила, что появление блогера на ее выступлении означает, что ее бывший молодой человек скучает по ней. Мужчина в свою очередь отметил, что «лучше поздно, чем никогда».