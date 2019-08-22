https://static.news.ru/photo/ce46566e-c467-11e9-ac15-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Курьёзная ситуация произошла с популярной телеведущей и начинающей певицей Ольгой Бузовой во время поездки на Бали.

В ходе съёмок нового проекта, в котором принимает участие Ольга, она отправилась в храм Улувату, где на неё напала обезьяна.

Артистка рассказала в stories в своём Instagram о том, что внезапно на неё прыгнуло огромное животное и сорвало с лица дорогие солнечные очки известного бренда, которые она купила всего месяц назад.

Это место у меня запомнится, как место, где обезьяна внаглую украла мои любимые очки. Просто запрыгнула мне на голову, сняла их и сгрызла на моих глазах, — написала Бузова.

На видео, которое она опубликовала, не запечатлён момент нападения, но видно довольную обезьяну, грызущую дорогой аксессуар. Когда очки удалось отобрать, они уже были испорчены.

При этом Ольга не расстроилась и пришла к выводу, что это отличный повод для покупки новых солнечных очков.

Ранее News.ru писал о том, что курьёзный случай произошёл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой во время гастрольного тура по Черноморскому побережью. Во время переезда из Геленджика в Анапу её необычным способом остановили поклонники.