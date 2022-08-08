Ольга Бузова растерялась из-за отключения микрофона во время выступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова растерялась из-за того, что ее микрофон дважды отключился во время выступления на музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге, пишет «КП-Екатеринбург». Артистку поддержали неравнодушные зрители, которые стали ей громко подпевать, сообщили в издании.

По лицу Оли было видно, что она растерялась. Но фанаты поддержали певицу и хором спели строки за нее. После чего, певица продолжила своё выступление под крики зрителей. Певица ощутила поддержку зала и растрогалась. Бузова даже призналась в любви к Екатеринбургу и его жителям, — рассказала корреспондент с места событий.

Техническая неполадка не испортила впечатление Бузовой от выступления. Кроме нее на музыкальном фестивале свои песни исполнили 18 популярных молодежных артистов.

Российский певец Ираклий Пирцхалава, который также был участником фестиваля Summer Fest, на выступлении переименовал свою песню «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш». Артист заявил, что употреблять название европейских столиц на сегодняшний день неполиткорректно, поэтому его следовало импортозаместить. Иракли подчеркнул, что официально название не будет изменено, так как это была лишь шутка, чтобы разрядить напряженную обстановку, вызванную драматическими ситуациями в мире.