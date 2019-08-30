https://static.news.ru/photo/b35d3410-cb17-11e9-bb1b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что её репутация безупречна. Она сравнила её со своим белоснежным купальником — одним из многих, в которых запечатлела себя во время поездки на Бали.

Звезда шоу-бизнеса опубликовала в Stories своего Instagram -аккаунта фотографию в белом купальнике и шляпе.

Вся в белом, как и моя репутация, — подписала снимок Бузова.

На Бали Бузова готовилась к запуску нового телевизионного проекта «План Б». В ходе шоу она будет искать себе возлюбленного. Помогать ей в этом будет резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Предыдущий проект «Замуж за Бузову» результата не имел: отношения не сложились.

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