Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что её репутация безупречна. Она сравнила её со своим белоснежным купальником — одним из многих, в которых запечатлела себя во время поездки на Бали.
Звезда шоу-бизнеса опубликовала в Stories своего
Вся в белом, как и моя репутация, — подписала снимок Бузова.
На Бали Бузова готовилась к запуску нового телевизионного проекта «План Б». В ходе шоу она будет искать себе возлюбленного. Помогать ей в этом будет резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Предыдущий проект «Замуж за Бузову» результата не имел: отношения не сложились.
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