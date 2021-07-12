Ольга Бузова подарила отцу новые зубы за миллион рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вставила зубные импланты своему отцу. На операцию она потратила около миллиона рублей, сообщил StarHit.

Как пишет издание, 57-летний Игорь Бузов последние несколько лет стеснялся своей улыбки, но дочь решила исправить ситуацию и не пожалела на это средств.

За помощью Оля с Игорем Дмитриевичем обратились к проверенному специалисту-стоматологу, клиентами которой являются многие публичные персоны в Москве, — говорится в материале издания.

Отец Ольги Бузовой, как и её мама и сестра, постоянно поддерживают певицу во всех начинаниях и даже во время громких скандалов с её участием. Например, когда она рассталась с блогером Давидом Манукяном и обвинила его в том, что он поднимал на неё руку, её папа не стал молчать и потребовал от Давы объяснений, почему тот некрасиво поступил с его любимицей.

Впрочем, и родители Давида не остались в стороне. Мать блогера Анна заявила, что не собирается быть культурной, пока её сына поливают грязью в медийном пространстве.