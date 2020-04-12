Ольга Бузова отрезала себе волосы на «слабо»

Самоизоляция неожиданно обернулась для певицы Ольги Бузовой новой причёской. Вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном артистка увлеклась игрой «Слабо».
Как
Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, не легко мне даются, — написала в своём последнем посте звезда.
Видео Бузова
Ранее ей также пришлось сжечь три самых дорогих платья в её коллекции — наряды от Lanvin и Dolce & Gabbana, которые стоили по полмиллиона рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Бузова выложила в своём Instagram фото с большим округлившимся животом, как будто находится на последних месяцах беременности.
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