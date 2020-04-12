Ольга Бузова отрезала себе волосы на «слабо»

https://static.news.ru/photo/c1fa3c74-7cb1-11ea-a2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Самоизоляция неожиданно обернулась для певицы Ольги Бузовой новой причёской. Вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном артистка увлеклась игрой «Слабо».

Как пишет Teleprogramma.pro, последнее задание её возлюбленного привело к тому, что певице пришлось обрезать самой себе волосы. Теперь Ольга будет ходить с каре.

Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, не легко мне даются, — написала в своём последнем посте звезда.

Видео Бузова опубликовала в сторис в Insagram.

Ранее ей также пришлось сжечь три самых дорогих платья в её коллекции — наряды от Lanvin и Dolce & Gabbana, которые стоили по полмиллиона рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Бузова выложила в своём Instagram фото с большим округлившимся животом, как будто находится на последних месяцах беременности.