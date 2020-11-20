Ольга Бузова извинилась перед сестрой Анной за то, что не смогла её уберечь

https://static.news.ru/photo/1e1d8c66-2b5a-11eb-9a45-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/instagam.com

Телеведущая Ольга Бузова в своём Instagram обратилась к сестре Анне, которая пережила инсульт.

Сегодня утром Анечка написала пост о своём состоянии. Да, у неё был инсульт! Да, это страшно. За эти недели я узнала всё об этой болезни. Я прочитала всё о ней в интернете и узнала всё от врачей! — написала Бузова в социальной сети.

По словам телеведущей, первые дни она не могла поверить в случившееся. В настоящее время с Анной всё хорошо, она находится на стадии восстановления и реабилитации. В заключение Бузова извинилась перед сестрой за то, что не смогла уберечь её от недуга.

Инсульт у Анны Бузовой произошёл неделю назад. У девушки была серьёзно нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бузова в этом году уменьшила гонорар за своё участие в новогодних корпоративах. Так, выступить с 45-минутным концертом она готова за 2,5 млн рублей, что на один миллион меньше, чем годом ранее. Кроме того, она не против поработать и тамадой. За четыре часа заказчику придётся ей выплатить 3 млн рублей. Примечательно, что звезда наотрез отказалась выходить на сцену в медицинской маске.