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Олеся Судзиловская поделилась редким фото с сыном

19:33, 09 декабря 2020
Олеся Судзиловская Олеся Судзиловская Фото: olesya_sudzilovskaya/instagram.com

Актриса Олеся Судзиловская долгое время скрывала лицо своего младшего сына Майка. Вместе с мужем Сергеем Дзебанем они воспитывают двух мальчиков, старшему Артёму двенадцать лет, а младшему — пять. Подписчики тут же отметили, что Майк очень похож на маму.

Олеся показывала мальчика в Instagram только со спины, но на этот раз решила всё-таки показать лицо наследника, чем привела поклонников в восторг.

Мамин «портрет», / Как похож на мамочку, / Сразу видно, мамин сын!, /
Артём! Какой красавец!, / Мамина копия, та же улыбка, — восторгаются фолловеры.

Ранее дочь знаменитой актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла операцию. Фотографии после хирургического вмешательства 20-летняя девушка обнародовала на своей официальной странице в соцсети, сообщал NEWS.ru. 

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