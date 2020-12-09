Олеся Судзиловская поделилась редким фото с сыном

Актриса Олеся Судзиловская долгое время скрывала лицо своего младшего сына Майка. Вместе с мужем Сергеем Дзебанем они воспитывают двух мальчиков, старшему Артёму двенадцать лет, а младшему — пять. Подписчики тут же отметили, что Майк очень похож на маму.
Олеся показывала мальчика в Instagram только со спины, но на этот раз решила всё-таки показать лицо наследника, чем привела поклонников в восторг.
Мамин «портрет», / Как похож на мамочку, / Сразу видно, мамин сын!, /
Артём! Какой красавец!, / Мамина копия, та же улыбка, — восторгаются фолловеры.
Ранее дочь знаменитой актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла операцию. Фотографии после хирургического вмешательства 20-летняя девушка обнародовала на своей официальной странице в соцсети, сообщал NEWS.ru.