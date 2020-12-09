Олеся Судзиловская поделилась редким фото с сыном

https://static.news.ru/photo/9da88b52-3a3c-11eb-ad8f-fa163e074e61_660.jpg Олеся Судзиловская Фото: olesya_sudzilovskaya/instagram.com

Актриса Олеся Судзиловская долгое время скрывала лицо своего младшего сына Майка. Вместе с мужем Сергеем Дзебанем они воспитывают двух мальчиков, старшему Артёму двенадцать лет, а младшему — пять. Подписчики тут же отметили, что Майк очень похож на маму.

Олеся показывала мальчика в Instagram только со спины, но на этот раз решила всё-таки показать лицо наследника, чем привела поклонников в восторг.

Мамин «портрет», / Как похож на мамочку, / Сразу видно, мамин сын!, /

Артём! Какой красавец!, / Мамина копия, та же улыбка, — восторгаются фолловеры.

Ранее дочь знаменитой актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла операцию. Фотографии после хирургического вмешательства 20-летняя девушка обнародовала на своей официальной странице в соцсети, сообщал NEWS.ru.