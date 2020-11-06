16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Человек-оркестр»: Олешко признал себя интересным для всех

14:46, 06 ноября 2020
Александр Олешко Александр Олешко Фото: oleshkoaleksandr/instagram.com

Ведущий Александр Олешко признал, что он всем интересен в разных воплощениях.

Назовите мне ещё кого-нибудь, кто может успешно и органично быть ведущим, интервьюирующим, поющим, играть в Театре Вахтангова, играть в Театре сатиры, вести концерты, ездить со своим сольным концертом, поставить концерт и спектакль на двоих с Нонной Гришаевой и быть в этом всем интересным! — заявил Олешко порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, актёр отметил, что «кто-то неумный» может назвать его многостаночником, однако более правдиво дать ему определение «человек-оркестр».

Ранее NEWS.ru писал, что в марте Олешко выполнил своё обещание и дал сольный концерт в недавно отремонтированном Доме актёра, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео