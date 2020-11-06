«Человек-оркестр»: Олешко признал себя интересным для всех

https://static.news.ru/photo/1967b6d6-2026-11eb-850b-fa163e074e61_660.jpg Александр Олешко Фото: oleshkoaleksandr/instagram.com

Ведущий Александр Олешко признал, что он всем интересен в разных воплощениях.

Назовите мне ещё кого-нибудь, кто может успешно и органично быть ведущим, интервьюирующим, поющим, играть в Театре Вахтангова, играть в Театре сатиры, вести концерты, ездить со своим сольным концертом, поставить концерт и спектакль на двоих с Нонной Гришаевой и быть в этом всем интересным! — заявил Олешко порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, актёр отметил, что «кто-то неумный» может назвать его многостаночником, однако более правдиво дать ему определение «человек-оркестр».

Ранее NEWS.ru писал, что в марте Олешко выполнил своё обещание и дал сольный концерт в недавно отремонтированном Доме актёра, несмотря на ситуацию с коронавирусом.