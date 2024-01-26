Олешко: Голливуд родился благодаря выходцам из России

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Александр Олешко

Голливуд родился благодаря выходцам из России, заявил актер Александр Олешко, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о перспективах и качестве российской киноиндустрии. По его словам, компания Metro-Goldwyn-Mayer также обязана своим созданием именно россиянам. Оценивая киноиндустрию в целом, он отметил, что сейчас она пестрит разнообразием жанров и качественными фильмами, однако и среди них остаются проходные картины.

Голливуд между прочим родился благодаря выходцам из России. Наши люди «Голдвин Майер» создали, не было бы нашей страны, не было бы у них Голливуда, это во-первых. А во-вторых, качество и разнообразие жанров, фильмов, сериалов, представленных в этом году на «Золотом орле», оно разнообразно, — заявил Олешко на премии «Золотой орел».

Сейчас для кинематографа настал переходный период, добавил актер. По его словам, индустрия переходит из одного времени в другое. При этом качественные и интересные истории встречались на всем пути развития, поэтому в будущее стоит смотреть оптимистично, отметил Олешко.

Ранее актер рассказал, как он получил контузию на съемках, добавив, что площадка является зоной повышенной опасности. По его словам, во время съемок сериала «Кодекс чести» он пострадал при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.