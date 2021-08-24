Олег Майами признался, что чуть не покончил с собой из-за ссоры с Фадеевым

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Российская актриса Агата Муцениеце, прожившая с актёром Павлом Прилучным в браке восемь лет и родившая ему двоих детей, рассказала о хайпе и выгоде от развода с экс-супругом. Своими мыслями она поделилась в интервью для YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Человек с раненой душой вызывает интерес у зрителя. Все наблюдали, как я справлялась с разводом, перебарывала себя. Я прожила с человеком восемь лет, родила ему двоих новых людей, а он...