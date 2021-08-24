Олег Майами признался, что чуть не покончил с собой из-за ссоры с Фадеевым
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:42, 24 августа 2021
Певец Олег МайамиФото: vk.com/olegmiami
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Певец Олег Майами признался, что чуть не совершил самоубийство из-за тяжело пережитой ссоры с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом на шоу «Исповедь» для онлайн-кинотеатра Premier.
Я остался один, без денег, без музыки. Я ушел в депрессию на 3-4 месяца. Открыл большую коробку, где у меня была мелочь, ел каждый день в «Макдональдсе», покупал недорогие «МакКомбо». Приезжал с мелочёвкой в «Мак», кассиры меня уже знали. Мысли о том, чтобы сделать что-то с собой, были. Но я нашёл в себе силы написать Фадееву, я понял, что мне нужно решать вопрос, — рассказал Майами.
Продюсер согласился на встречу и, по словам исполнителя, был «максимально зол». Предположительно признавая свою вину за содеянное, Олег был даже готов к тому, что Фадеев его ударит. Однако после ссоры Максим согласился продолжить сотрудничество с исполнителем и вернул ему права на песни. Сейчас у музыканта в жизни всё складывается достаточно удачно, и о тяжёлых временах он вспоминает с улыбкой.
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