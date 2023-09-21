Газманов призвал запретить звездам хвастаться богатством в соцсетях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов

72-летний народный артист России Олег Газманов на YouTube-шоу «Историс. Откройте, Давид!» призвал запретить известным людям хвастаться богатством в соцсетях. Исполнитель привел в пример Китай, где знаменитостям не разрешается демонстрировать роскошную жизнь, а также отметил, что сам он, несмотря на высокие доходы, никогда не выставлял дорогие вещи напоказ.

Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать? Кого мы должны воспитать, чтобы они это общество наше сохранили? — задался вопросами певец.

Ранее Газманов заявил на пресс-конференции во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ», что в России много талантливых певцов, но мало репертуара для них. Особенно молодым исполнителям не хватает песен, отвечающих духу времени, считает музыкант. Именно поэтому, по словам Газманова, появился его проект «Родники», где авторы пишут нравственные патриотические песни. 90% композиций — о российских солдатах, которые сейчас на фронте, о стране, о любви, заявил Газманов.

Он также отметил, что нужно менять ситуацию на российских радиостанциях, потому что там не включают песни, которые слушают в зоне СВО.

Также сообщалось, что Газманов активно поддерживает политику страны и в своем творчестве уделяет внимание любви к России. Сначала он выпустил песню «Москва», написанную к 850-летию столицы. Впоследствии он написал такие патриотические композиции, как «Вперед, Россия!», «Бессмертный полк», «Встанем».