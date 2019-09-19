https://static.news.ru/photo/ed2e760a-dae3-11e9-9952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Lang/Global Look Press

Актёр Джош Гад, озвучивавший снеговика Олафа в мультфильме «Холодное сердце», признался в интервью, что смешить детей или есть их — «одинаково весело». Такой комментарий связан с его новой ролью в зомби-комедии.

Мне нравится и то, и другое. Мне одинаково весело, хотя по разным причинам. Но, говоря откровенно, я предпочитаю детей смешить, а не есть их. Так что да, точно, лучше их веселить, — приводит его слова телеканал « 360 ».

Речь идёт о фильме «Маленькие чудовища». Там Джош Гад сыграл телеведущего, который приветствует детей в лагере «Долина удовольствий». Судя по трейлеру, в какой-то момент он выхватывает ребёнка из толпы обратившихся — и откусывает от него кусочек. А виной всему — зомби-вирус. Фильм выходит в прокат 10 октября.

Как ранее писал News.ru, участники Нью-Йоркского кинофестиваля 27 сентября первыми увидят новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», бюджет которого составил $125 млн.