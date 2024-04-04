Оксана Самойлова устроила рум-тур по дому, в который переехала с Джиганом Оксана Самойлова показала дом с гигантской гардеробной, бассейном и тараканами

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала дом, в котором они с мужем и детьми остановились на ближайшее время. На своем YouTube-канале она сообщила, что помимо членов семьи, в этом доме расположились питомцы: черепаха, канарейка, кролик, ящерицы и тараканы.

По словам девушки, последние используются как корм и часто сбегают из своего импровизированного террариума. Первым делом Самойлова показала спа-зону с бассейном, хамамом, сауной и кедровой бочкой. Затем она переместилась в кухонную зону, которая оформлена в светлых тонах и имеет выход на летнюю веранду. На ней, по словам девушки, уже сейчас удается устраивать чаепития.

Их спальня также выполнена в светлых оттенках. Блогер подчеркнула, что терпеть не может дорогую мебель и заказывала все предметы интерьера на маркетплейсах. Также в доме есть просторная гардеробная, в которой девушка «скрывается» от детей.

Поставила диван и с этого дня тут спят все! Мы спим тут впятером. Каждый вечер у нас безумные скандалы, кто же будет спать сегодня с мамой. В этой комнате встречаются все. Все несут свои подушки, одеяла, — поделилась Самойлова с подписчиками.

В этот дом семья переехала из предыдущих апартаментов, площадь которых составляла 750 квадратных метров. Габариты же нового дома, по словам блогера, меньше.

Ранее Самойлова сообщила поклонникам, что везет свою девятилетнюю дочь Лею в больницу. Самойлова показала девочку в маске с кислородным баллоном.