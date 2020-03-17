https://static.news.ru/photo/195436d0-6251-11ea-8645-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.

Музыкант запустил прямой эфир в своём Instagram, доказав, что он начал налаживать отношения с женщиной после наркотического скандала. Он показал жену, которая находилась на другом конце бассейна. При этом поклонники не поверили в то, что звёздная пара снова воссоединилась.

Ранее стало известно о госпитализации Джигана в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены. По некоторым данным, Оксана даже выгнала рэпера из дома за измену. Недавно музыканта видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома.

Как писал NEWS.ru, Джиган сбрил все волосы на лице. Музыкант избавился не только от известной бороды, но и от бровей.