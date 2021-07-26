Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова побаловала 10-летнюю дочь роскошными подарками. На день рождения девочка получила свою первую сумку французского модного дома, посмотрела на Кремль из президентского люкса и провела три часа в роскошном спа-комплексе. Соответствующие сторис появились на странице матери в Instagram.

В сторис Самойлова рассказала, что старшая дочь уже отметила свой первый десяток. Ариеле исполнится 10 лет 27 июля. Сюрприз от Оксаны состоял из трёх частей.

Первая: поход матери и дочки в бутик Louis Vuitton, где девочка выбрала себе свою первую сумку люксового бренда.

instagram.com/samoylovaoxana

Вторая: вечер в отеле Four Seasons с видом на Кремль. Номер был украшен множеством воздушных шариков, а на столе стояли торт, шампанское, закуски и подарочные пакеты. На сайте отеля говорится, что стоимость президентского люкса за ночь составляет больше 300 тысяч рублей.

instagram.com/samoylovaoxana

И третья: Ариела провела три часа в роскошном спа-комплексе в компании родителей.

instagram.com/samoylovaoxana

У Джигана и Самойловой четверо детей. После Ариелы у пары родились дочери Лея и Майя. Самый младший ребёнок и единственный наследник рэпера — Давид. Сын родился в февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что модель и победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова получила в подарок от российского рэпера Тимати подарки на десятки миллионов рублей. Только одно кольцо ювелирного бренда Jacob & Co обошлось певцу в 22 миллиона рублей ($300 тысяч).