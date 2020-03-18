https://static.news.ru/photo/32dc8978-6944-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова готовилась к самому счастливому моменту своей жизни, но он оказался самым тяжёлым. 18 марта её сыну Давиду исполнился месяц.

Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни, — призналась модель.

По её словам, то, что она строила десять лет, было разрушено. Сейчас она опустошена. Её состояние ухудшилось из-за того, что она не может вернуться в Россию из-за закрытия границ.

Ранее стало известно о госпитализации Джигана в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены. По некоторым данным, Оксана даже выгнала рэпера из дома за измену. Недавно музыканта видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома.

Как писал NEWS.ru, Джиган сбрил все волосы на лице. Музыкант избавился не только от известной бороды, но и от бровей.