Коллеги Дубовицкой раскрыли данные о ее состоянии Окружение Дубовицкой опровергло слухи о плохом состоянии звезды «Аншлага»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Регина Дубовицкая

Коллеги телеведущей Регины Дубовицкой поспешили опровергнуть появившиеся слухи о болезни известной телеведущей, сообщает KP.RU. Изменения во внешности Дубовицкой, которые накануне взбудоражили поклонников, они объяснили неудачным ракурсом фотографии.

Фото Дубовицкой опубликовал юморист Сергей Дроботенко. На снимке артистка выглядела заметно похудевшей и уставшей. Некоторые пользователи даже предположили, что у Дубовицкой могут быть проблемы со здоровьем. Однако источники заверяют, что артистка чувствует себя хорошо, а все разговоры о болезни не соответствуют действительности.

Регина Игоревна привыкла к подобной реакции. И спешит успокоить — все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Человеку — 81 год! Живой острый ум, — сказал один из источников.

Российский юморист Сергей Дроботенко до этого опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с легендарной ведущей «Аншлага» Региной Дубовицкой. На снимке с 81-летней артисткой также запечатлены ее коллеги Геннадий Ветров и Елена Воробей.

До этого народный артист РСФСР Евгений Петросян появился на поминках Бедроса Киркорова. Как сообщал корреспондент NEWS.ru, несмотря на отсутствие на похоронах и слухи о проблемах со здоровьем после операции, артист выглядел прекрасно. На мероприятии Петросян был без супруги Татьяны Брухуновой.