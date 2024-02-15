Окажется ли Панин в тюрьме? Что известно об аресте актера

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Российский суд заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Где сейчас находится звезда «Жмурок», какой срок ему грозит, что он говорил?

Что известно об аресте Панина

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина по делу о призывах к терроризму, заявили представители пресс-службы суда. Отмечается, что Панин, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“», — заявили в пресс-службе.

В мае 2022 года МВД России объявило Панина в розыск. Ранее в отношении актера возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

Почему против Панина возбудили уголовное дело

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Панина стал его пост о взрыве на Крымском мосту, сообщал Telegram-канал Baza 3 мая 2023 года.

Речь идет о публикации, которую Панин сделал в октябре 2022 года. Тогда актер написал, что «не может скрыть своей радости» от известия об атаке ВСУ на Крымский мост.

«Именно из-за этого поста Панина теперь подозревают по части 2 статьи 205.2 УК РФ — при наихудшем раскладе она предполагает от пяти до семи лет лишения свободы. В бывшей квартире Панина в Москве уже прошли обыски», — отмечалось в публикации.

Окажется ли Панин в тюрьме

Панин будет арестован на два месяца либо с момента его экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента фактического задержания в РФ.

Несколько лет назад актер покинул Россию и обосновался в Испании. В настоящее время он находится в Лос-Анджелесе, где работает с собственным агентом. Как признавался сам артист, он ходит на кастинги и планирует строить карьеру киноактера за океаном. Возвращаться в Россию Панин не намерен.

«Да, я живу в Лос-Анджелесе, в Вест-Голливуде. Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки. У меня есть возможность реализовываться в творческом плане. Рад, что могу заниматься своей профессией либо смежной с ней», — заявил 46-летний актер.

Что еще известно о жизни Панина в США

Ранее Панин жаловался, что его доходы сильно упали после отъезда в США. После ряда скандалов он лишился выступлений в Европе. Так, в сентябре 2023 года в Эстонии Панин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «ломился к незнакомым людям», думая, что находится в отеле. За это он был задержан сотрудниками полиции.

Прожив около двух лет в Испании, Панин, предположительно, получил американский паспорт. Фотографию с документом он размещал в соцсетях.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — подписал артист кадр.

В комментариях под фотографией Панина, где он похвастался американским паспортом, многие пользователи соцсети усомнились в том, что он получил гражданство США. Россияне раскритиковали артиста и заявили, что он никогда не должен возвращаться в РФ.

В Лос-Анджелесе актер также устроился в бар-ресторан Casey’s Pub. Там Панин ведет шоу «Мафия», проводя в качестве ведущего костюмированные вечеринки «в стиле 90-х в России». Кроме того, он рекламирует прокат автомобилей в Лос-Анджелесе, которым владеет его знакомый.

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