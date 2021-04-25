Телохранитель Тимати раскрыл размер своей зарплаты

https://static.news.ru/photo/96eea904-a65c-11eb-92d1-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник службы безопасности рэпера Тимати Дмитрий Егоров в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ раскрыл размер зарплаты охраны рэпера.

По его словам, на артиста работают десять человек и получают хорошие деньги, однако хотелось бы ещё больше.

Моя зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте. У нас шесть телохранителей и четыре водителя. В одной машине всегда едет Тимур, а во второй его сопровождение, — рассказал Егоров.

Он уточнил, что наиболее напряжённая работа во время концертов, которые проходят на стадионах или в клубах. Телохранителям необходимо расставлять местных охранников, чтобы те успели защитить рэпера от прыгающих на сцену зрителей и фанатов, которые пытаются обнять его.

Мы всегда с оружием. Он без охраны никогда не ходит. Работать начинаем примерно с обеда и до позднего вечера. Но он может и в девять часов утра встать и нас вызвать. У нас с ним чисто рабочие отношения. Подарки он нам на праздники не делает, — поделился начальник службы безопасности.

Егоров также признался, что ему не нравится творчество Тимати и он в принципе не слушает русский рэп.

Ранее промоутер Сергей Лавров заявил, что певец Филипп Киркоров ежемесячно тратит большие деньги на содержание своего жилья и двух телохранителей.