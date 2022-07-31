Охрана Галкина отобрала на концерте у зрителей бутылки с водой в жару

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Охрана Максима Галкина усилила меры безопасности и отобрала на концерте в Анталье 28 июля у зрителей бутылки с водой. Людям пришлось сидеть в зале в 40-градусную жару, о чём они пожаловались в соцсетях. Отзывы публикует BLITZ+.

Кроме того, артист несколько просил публику не снимать его концерт, чем немало удивил поклонников.

Пришли на концерт в +38 °C, а на входе забирали бутылки с водой. Интересно, что Максим попросил нас не снимать пару раз за концерт, — написала одна из зрительниц «странного» концерта.

Однако она проигнорировала просьбу Галкина и опубликовала в соцсетях небольшой ролик с его выступления.

Усиленные меры безопасности охраны юмориста связаны с угрозами в его адрес. Продюсер артиста Мария Погребняк предположила, что из-за антироссийских шуток мужа Пугачёвой на концерте в Турции планируется провокация и Галкина якобы собираются закидать арбузами и дынями.

Слова продюсера подтвердились только отчасти. Одна из бывших поклонниц Галкина Марина Круглова действительно собиралась закидать артиста тухлыми яйцами, для чего набрала их два десятка. Но охране удалось предотвратить инцидент.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва продают свой замок в деревне Грязь и покупают дом в Калифорнии. Стоимость особняка артисты оценили в 700 млн рублей, он был выставлен на продажу ещё весной, когда звёздная семья уехала в Израиль.