https://static.news.ru/photo/e042e062-2722-11ea-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Оксана Арбузова Фото: АГН «Москва»

Известный актёр Иван Охлобыстин заявил, что в случае пожара первой спасёт жену, а не своих шестерых детей.

В эфире программы «Судьба человека» на «России 1» Охлобыстин объяснил причину такого выбора. По его словам, супруга Оксана Арбузова для него всегда на первом месте.

Из пожара, если вдруг он начнётся, первой буду спасать жену, а не детей. Если даже дети там останутся, то Оксана мне новых нарожает, — объяснил артист.

Также он отметил, что никогда не смог бы поднять руку на супругу. По словам Охлобыстина, он скорее может допустить, что жена его ударит.

Как ранее писал NEWS.ru, Иван Охлобыстин заявил о готовности в случае экстремальной ситуации спасти Владимира Зеленского. По его словам, он давно не общался с шоуменом, так как после Майдана это было бы «неприлично».