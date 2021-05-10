Охлобыстин похвалил Сталина и спровоцировал дискуссию в Сети

https://static.news.ru/photo/803f618c-b1a4-11eb-b97d-96000091f725_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: ivan.ohlobystin.3/facebook.com

Актер и режиссёр Иван Охлобыстин ко Дню Победы опубликовал в Instagram пост с позитивной оценкой Иосифа Сталина. Публикация вызвала споры среди подписчиков знаменитости.

Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца и я тоже так считаю. И мне плевать что думают остальные. Я сын своего отца. Слава Сталину! — написал Охлобыстин.

В комментариях нашлись те, кто целиком поддержал эту позицию.

При всех своих достоинствах и недостатках, у него не было сотни ролексов, но [после него] осталась великая страна, — охарактеризовал советского вождя один из пользователей.

Некоторых людей спорная публикация вывела из себя настолько, что они решили немедленно отписаться от страницы Охлобыстина. Другие вспомнили о тёмных страницах истории СССР, связанных со Сталиным.

А как же репрессии? Или об этом уже все забыли? — задал риторический вопрос пользователь.

Одна из подписчиц отметила, что отец назвал её в честь дочери Сталина. В целом, публикация собрала десятки комментариев с самыми разнообразными, зачастую полярными, мнениями.

Ранее Охлобыстин рассказал о своём знакомстве с супругом королевы Великобритании принцем Филиппом, скончавшимся 9 апреля, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея.