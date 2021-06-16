Моргенштерну разрешили курить кальян в аэропорту Казани

https://static.news.ru/photo/bf74646c-cf43-11eb-b837-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Официанта, разрешившего рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну) курить кальян в аэропорту Казани, накажут, заявил генеральный директор компании, арендующей помещение. До пандемии COVID-19 его использовали именно для курения, но сейчас действуют коронавирусные ограничения, передаёт телеканал «Москва 24».

Кроме того, курение в помещениях транспортных хабов в РФ запрещено. До этого музыкант опубликовал на своей странице в Instagram видео, где курит кальян в бизнес-зале воздушной гавани.

Накануне исполнитель обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. Он пояснил, что жалоба подана не из-за суммы взыскания, а в связи с тем, что на судебном заседании были нарушены основополагающие принципы отправления правосудия.

Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.

После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.