«Одну-две песни вытянет»: продюсер о союзе сестры Фриске с «Блестящими» Продюсер Дзюник: в составе «Блестящих» сестра Фриске вытянет одну-две песни

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наталья Фриске

Если сестра Жанны Фриске Наталья решила объединиться с «Блестящими» только ради вечера памяти артистки, то в этом нет ничего плохого, заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Телепрограммой.про». По его словам, она сможет вытянуть одну-две песни в составе коллектива. Вместе с тем он напомнил, что Наталья Фриске уже работала с группой в начале 2000-х в течение нескольких месяцев.

Человек должен сам прекрасно понимать, есть у него голос или нет. Если выступление будет просто для вечера памяти артистки, то почему бы и нет. Ничего плохого в этом я не вижу, пускай споет. Думаю, одну-две песни она вытянет, — заявил Дзюник.

Наталья Фриске ранее заявила, что выйдет исполнить песни в составе «Блестящих» на музыкальном фестивале 8 июля. В этот день Жанне исполнилось бы 50 лет.

Ранее отец артистки Владимир Копылов заявил, что сотрудникам морга, где после смерти находилось тело певицы Жанны Фриске, предложили миллион рублей за ее обнаженные фотографии. По его словам, работники учреждения отказались делать снимки.

Отец Фриске также отметил, что ее бывший супруг Дмитрий Шепелев настраивает внука Платона против близких. Мальчику якобы рассказали, что семья артистки украла у него деньги, а бабушка, мать певицы, вовсе умерла.