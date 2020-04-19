«Одногрудая!»: Алёну Водонаеву высмеяли из-за неудачной фотосессии

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Телеведущая Алёна Водонаева решила похвастаться откровенными фотографиями в Instagram. Однако поклонники заметили, что светская дива потеряла былые формы.

Не очень вышло! Алена какая-то одногрудая! — написал один из подписчиков звезды.

Остальные фанаты дивы подхватили этот комментарий. Многие начали высмеивать фотографии Водонаевой, на которой она пытается быть сексуальной с «одной грудью».

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участница телешоу «Дом-2» призналась, что ей не нравится феминизм. По её словам, мужчина должен быть добытчиком, который платит в ресторанах за свою любимую женщину.