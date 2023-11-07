Песня довела Гузееву до слез в эфире Первого канала Песня «Город, которого нет» в эфире Первого канала растрогала Гузееву до слез

Фото: Пресс- служба первого канала

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не сдержала слез в эфире нового шоу Первого канала «Перепой звезду!» из-за исполнения песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Трогательный момент опубликован на сайте федерального канала.

У меня не просто ком в горле, я погибаю. Потому что для меня этого города больше нет. И я там бываю на гастролях, я приезжаю, я стены целую, меня разрывает, — призналась актриса.

Гузеева объяснила, что композиция Корнелюка всегда навевает ей воспоминания о Санкт-Петербурге. В этом городе, отметила ведущая, прошли ее лучшие моменты жизни: в Северной столице она окончила институт, встретила любовь, родила сына. Рассказывая о городе, у актрисы сорвался голос, а глаза покраснели от слез.

Ранее Гузеева в первый день возобновленных съемок шоу «Давай поженимся» призналась своей коллеге по передаче свахе Розе Сябитовой, что ей постоянно хочется плакать от счастья. Также Гузеева перед мотором перекрестила всех участников выпуска, собравшихся вокруг нее.

При этом актриса признавалась, что критика и советы со стороны зрителей ее не трогают. Гузеева отметила, что занимается любимыми делами и сможет «переродиться» только в следующих жизнях. Ведущая подчеркнула, что с 16 лет шла «своей дорогой» и «никого не слушала».