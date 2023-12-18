Александр Шепс отказался от «подачки» брата в выпуске «Битвы сильнейших» Александр Шепс отказался идти в финал «Битвы сильнейших» после предложения брата

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александр Шепс

Медиум Александр Шепс отказался от участия в финале проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», несмотря на то, что его брат Олег пытался поспособствовать его продвижению. Ведущий Марат Башаров предложил участникам самим выбрать четвертого финалиста сезона. Старший Шепс счел оскорбительным такой ход игры.

Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: «У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете», это меня оскорбляет. Если это никого не оскорбляет, я готов поддержать любого экстрасенса, — заявил Александр Шепс.

В итоге в финал прошли Олег Шепс, чернокнижник Дмитрий Матвеев из Тольятти, а также ведьма из Санкт-Петербурга Виктория Райдос. Четвертым участником по результатам голосования экстрасенсов стал чернокнижник Владислав Череватый из Луганской области.

В этой же серии Александр Шепс показал Башарову сообщения матери, в которых она называет сына лучшим, это произошло перед тем, как были озвучены финалисты шоу. При этом Олег Шепс заявил, что ему эта ситуация неприятна и он никогда бы не поступил так с братом.

В предыдущей серии проекта братья поссорились, потому что их версии во время испытания разошлись. Александр был уверен, что купец Адамов, дух которого, как считали жители усадьбы, их терроризировал, покончил с собой на мельнице, а также проводил ритуальные убийства, построив туннели под городом. Младший брат медиума настаивал, что купец умер от сердечного приступа и не является сектантом.