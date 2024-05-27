«Один из лучших дней»: экс-жена Гуфа рассказала об их примирении Рэпер Гуф воссоединился с экс-женой Юлией Королевой на дне рождения дочери

Фото: Социальные сети

Юлия Королева

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о примирении с экс-супругом на дне рождения дочери Тины, которой исполнилось два года. Блогер поделилась кадрами, на которых музыкант запускает для ребенка воздушного змея и назвала этот день «самым лучшим». По словам Королевой, вместе с музыкантом она пережила «редкие моменты легкости».

Неважно, получается у него или нет...[запускать змея]. Это редкие моменты легкости, детского счастья... Один из лучших дней! — высказалась Королева.





Ранее в Telegram-канале Королева рассказала, что будет вместе с экс-супругом на дне рождения их дочери Тины. По ее словам, развод стал для нее жизненным уроком, который она «приняла». Королева также назвала дочь «воплощением их с Гуфом любви. Королева напомнила, что их семья распалась год назад, но пообещала, что они с Гуфом будут вместе на дне рождения дочери.



До этого Королева рассказала об изменениях, которые сейчас происходят в ее жизни. По словам женщины, она в корне поменяла привычки, поведение и быт, сфокусировавшись на «себе настоящей». Королева также призналась, что все, что волновало ее раньше, потеряло свою значимость.