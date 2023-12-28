«Одетая» вечеринка Чичериной: кто был, при чем здесь «Би-2» и лошади Певица Чичерина провела в зоне СВО альтернативное «голой» вечеринке мероприятие

Фото: t.me/julia_chicherina

Кадр из видео выступления Юлии Чичериной

Заслуженная артистка Российской Федерации рок-певица Юлия Чичерина устроила «одетую» вечеринку в зоне СВО. Как она ответила «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, кто был на мероприятии, какие песни она исполнила?

Где прошла «одетая» вечеринка Чичериной

Чичерина выступила с концертной программой перед бойцами СВО. Она исполнила композицию «Мой рок-н-ролл», которую обычно пела вместе с группой «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Видео с выступлением стало ответом на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без „дольче габана“ и голой лошади из „Дома-2“. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — написала Чичерина, прикрепив к посту видео своего выступления.

На видео певица в пуховике стоит на импровизированной сцене, задник которой затянут маскировочной сеткой. На видео на несколько секунд крупным планом появился флаг с девизом «В одном строю со смертью», который связывают с мотострелковыми войсками.

Люди в военной форме снимали выступление Чичериной на телефоны. В конце артистку, скрипача, балалаечника, а также бэк-вокалисток осыпали аплодисментами.

Фото: t.me/julia_chicherina Кадр из видео выступления Юлии Чичериной

Кого пристыдила Чичерина

Рок-исполнительница в своем посте намекнула на участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Предположительно, речь идет о певце Филиппе Киркорове и телеведущей Ксении Собчак.

В ночь на 20 декабря поп-король принял участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке. На ней певец появился в сетчатом черном комбинезоне с переливающимися блестками, под которым скрывались короткие шорты. На певце также было много украшений: клипсы в ушах, на шее — объемная цепь с крупными кулонами, а на каждой руке — несколько браслетов и множество колец. Большую часть лица Киркоров скрывал под маской.

Позже певец оправдывался, что «был на вечеринке всего пять минут» и «зашел не в ту дверь». Он пообещал впредь более тщательно относиться к выбору мероприятий, которые посещает. Артист назвал себя патриотом России и отметил, что не хочет, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения его творчества в стране.

Что сказали военные о «голой» вечеринке Ивлеевой

Находящиеся в зоне СВО бойцы ВС РФ поддержали инициативу общественников проверить Ивлееву и ее «голую» вечеринку на пропаганду ЛГБТ. Telegram-канал SHOT опубликовал видеообращение российских военнослужащих с Артемовского направления. Они отметили, что их боевые товарищи гибнут и получают ранения на передовой, пока звезды российского шоу-бизнеса позволяют себе творить разврат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Мы поддерживаем инициативу движения „Зов народа“ по проверке данных мероприятий», — заявили бойцы ВС РФ.

Осудили мероприятие и военные корреспонденты. Например, журналист Александр Коц заявил, что вечеринка Ивлеевой, которую она устроила в Москве, показала существование двух разных миров. Он отметил, что общественность вознегодовала от праздника блогера во время СВО, однако ничего нового в этом «угаре и кутеже» не было.

«Два мира — две России. Телеграм возмущен вечеринкой Ивлеевой, на которой бомонд оголял чресла (и не только), предавался безудержному веселью и бряцал чем-то стоимостью в 23 миллиона на жопе. Не знаю — чем. Не стал смотреть. Чад угара и кутежа. <...> Как будто внезапно нам открылась истина, а раньше мы ничего подобного за этой светской тусовочкой не замечали. Как будто Ксения Собчак и Настя Ивлеева были нашим нравственным камертоном — и вдруг открылось их истинное лицо», — написал Коц.

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