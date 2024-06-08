«Оденем гимнасток»: Чеботина оценила идею о дресс-коде после шоу Бузовой Чеботина выступила против идеи введения дресс-кода для артистов на концертах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о введении дресс-кода для артистов после скандального выступления Ольги Бузовой, предложила одеть гимнасток и фигуристок. По ее словам, люди просто не понимают, как бывает жарко и тяжело на сцене. В кулуарах ПМЭФ исполнительница отметила, что ее уносили с выступлений несколько раз из-за того, что она практически падала в обморок.

Ну давайте оденем гимнасток, фигуристок тоже. Почему нет? Наверное, не знают, как жарко бывает на сцене, как тяжело бывает танцевать и исполнять песни вживую. Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены от того, как жарко. Поэтому если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу, — отметила Чеботина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уже давно следовало ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.