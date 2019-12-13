https://static.news.ru/photo/18b3b1b2-1e25-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: sothebys.com

Круглые очки участника легендарной группы The Beatles продали на аукционе Sotheby’s.

Первоначально лот оценивали в £6–8 тыс. ($8–11 тыс.), покупатель отдал за них £137,5 тыс. ($183,4 тыс.). Бывший владелец очков — Алан Херринг, который подвозил группу на своей машине в 1968 году, тогда Леннон оставил очки Oliver Goldsmith с зелёными стёклами на сиденье машины. Водитель попытался вернуть их владельцу, но музыкант отказался, так как у очков сломалось крепление дужки, сообщает аукционный дом.

Sotheby’s отмечает, что лот находится в хорошем состоянии, за исключением ослабленного крепления на одной из дужек, на линзах есть незначительные царапины. Вместе с тем организаторы отметили, что эти очки — «самые значительные очки в истории рок-н-ролла».

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Грузии продало на аукционе резиденцию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за 7,5 млн лари (около $2,7 млн).