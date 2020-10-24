«Очень тебя люблю»: Лазарев поздравил «Владьку» Топалова с днём рождения

https://static.news.ru/photo/30dd87ec-16ca-11eb-84ae-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: vladtopalovofficial/instagram.com

Российскому певцу Владу Топалову 25 октября исполняется 35 лет. Коллегу по цеху в социальных сетях поздравил его экс-партнёр по группе Smash!! Сергей Лазарев. Он пожелал музыканту счастья и заявил, что гордится им.

Владька! Братик! С Днём Рождения!!! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой! Рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим , как раньше! Всё-таки , дружба , проверенная годами и трудностями- самая крепкая! С Днём Рождения, Тёпа!, — написал Лазарев на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне Сергей Шнуров поздравил свою супругу Ольгу Абрамову со второй годовщиной со дня их свадьбы. В честь такого события музыкант написал романтические стихи на своей странице в Instagram. Подписчики артиста оценили его творческий порыв, отметив, что с четвёртой женой Шнуров стал более романтичным. Ольга Абрамова — четвёртая жена Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка и телеведущая Катя Гордон отпраздновала своё 40-летие бокалом молока. По её словам, она планирует пойти на выборы в Думу «и не только на них». В своём посте телеведущая отметила, что хочет «счастья Родине» и «освобождения городу». Она также призвала установить высокие зарплаты учителям и врачам, обеспечить достойные условия для работы учёным и сохранить традиционное образование для детей.