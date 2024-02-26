Стилист оценил последствия экстремального окрашивания волос Асмус Стилист Данилов: волосы Асмус могли пострадать из-за окрашивания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Асмус

Волосы актрисы Кристины Асмус могли пострадать после окрашивания из черного обратно в блондинку, рассказал стилист Александр Данилов. В беседе со «Страстями» специалист подчеркнул, что это очень опасная процедура, но с артисткой работал хороший мастер, который вывел черный пигмент.

Асмус была в хороших руках. Качественная работа. Но вообще волос страдает после такой процедуры. Эти вещи очень опасны. Можно остаться и вовсе без волос даже у хорошего стилиста. Испортить качество волос. Если стилист адекватный и грамотный, то он отговорит клиента, предложит альтернативу, — пояснил стилист.

Он также подчеркнул, что не понимает, зачем актриса выбрала темный цвет волос. По словам Данилова, Асмус была похожа на «цыганку на выезде». Он предположил, что такой эксперимент был необходим для съемок. Стилист добавил, что многие знаменитости готовы пойти на различные изменения ради новой роли или участия в новом проекте.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак ранее оценила образ Асмус для выхода на красную дорожку 22-й церемонии вручения премии Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Она назвала образ артистки проработанным, но отметила, что ей больше пришлась по душе минималистичность наряда Марьяны Спивак.