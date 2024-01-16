«Очень конфликтный человек»: журналистка публично отчитала Ксению Бородину Алена Жигалова заявила о завышенном самомнении Бородиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в своем Telegram-канале назвала телеведущую Ксению Бородину конфликтным человеком с чувством собственного величия. Так журналистка отреагировала на недавнее высказывание Бородиной о том, что четыре года назад она бесплатно дала Жигаловой интервью, а та оскорбила ее. Журналистка сообщила, что Бородина «берега попутала».

Скажи, откуда такое чувство собственной важности, собственного величия и превосходства над всеми остальными? Задумайся о том, как ты себя ведешь! Я не оскорбляю тебя, я говорю правду, которую тебе говорят очень многие. Ты очень конфликтный человек. Очень нервно реагируешь на замечания в свой адрес. О том, что тебя легко задеть и легко получить оплеуху в ответ. Ты почему-то решила, что ты великая звезда, Ким Кардашьян, супер-знаменитость, которой нельзя слова сказать, — подчеркнула Жигалова.

Ранее Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.

Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.