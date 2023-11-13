«Очень холодно»: Иван Чебанов рассказал о безумном поступке ради любви Иван Чебанов признался, что ради любви забирался на четвертый этаж на кране

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Чебанов

Певец, музыкант и участник шоу «Голос» Иван Чебанов на премии Voice рассказал корреспонденту NEWS.ru, что ради любви в сильный мороз забирался на четвертый этаж на строительном кране. Артист признался, что на такой безумный поступок он пошел, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Я забирался на четвертый этаж на кране, чтобы сделать предложение. Это было достаточно безумно и очень холодно. Было минус 20 или 25, в феврале, — поделился артист.

Музыкант также считает, что его самым дорогим подарком супруге стал их сын Максим. Чебанов в 2017 году женился на бывшей солистке поп-группы Serebro Дарье Шашиной. Сейчас наследнику звездной пары полтора года.

Ранее музыкант назвал имена самых перспективных артистов российского шоу-бизнеса. По мнению Чебанова, в этот рейтинг входят молодой исполнитель Мартин, участница пятого сезона шоу «Голос. Дети» Алия Еникеева и наиболее медийная певица Люся Чеботина. Артист также внес исполнительницу хита «Солнце Монако» в список одной из самых талантливых певиц отечественной эстрады. По словам Чебанова, шикарной исполнительницей является Лолита Милявская.