Обыски, смерть пациента, скандалы: как живет звездный хирург Хайдаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщил, что в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова и его доме на Рублевке прошли обыски. Что об этом известно, в каких скандалах замешан врач?

Что известно об обысках у Хайдарова

По данным канала, по инициативе следствия приостановлена деятельность ряда услуг, предоставляемых клиникой, помещения операционных опечатаны.

«Ранее столичный СК возбудил уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть“. Причиной стала смерть бизнесмена Петра Гаврилова после резекции желудка. После выписки 35-летний продюсер почувствовал ухудшение состояния здоровья и снова обратился в „IQ Plastique“, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в другое медучреждение, где впал в кому и скончался», — пишет канал.

По информации «112», следствие установило, что бенефициаром «IQ Plastique», а также иных клиник является Тимур Хайдаров. Как пишут журналисты, проверяются многочисленные жалобы пациентов, назначены судебные экспертизы.

«Следователями столичного СК произведены обыски по месту жительства фактического руководства клиники, а также генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники», — передает канал.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Как хирург отреагировал на обвинения в смерти пациента

Пластический хирург Тимур Хайдаров изначально опроверг сообщения о том, что продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер в его клинике. Он отметил, что в IQ Plastique не проводят операции по резекции желудка, после которой скончался Гаврилов.

«Я такие операции не выполняю и отношения к таким операциям не имею. Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», — рассказал Хайдаров.

Однако позже Хайдаров подтвердил, что операцию Гаврилову делал врач клиники IQ Plastique Илья Елагин. По его словам, за плечами специалиста более 300 тысяч подобных хирургических вмешательств. Затем Хайдаров сообщил, что был знаком с умершим и чувствует полную ответственность за случившееся.

«Выполнена была лапароскопия, были поставлены дренажи в брюшную полость, и на следующий день пациент начал отмечать улучшение состояния. Но буквально ночью ему опять стало плохо», — рассказал Хайдаров.

Между тем адвокат Александр Добровинский заявил, что происходящее является попыткой очернить репутацию Хайдарова.

В каких скандалах замешан Хайдаров

Несколько российских звезд пожаловались на качество пластических операций, которые сделал Тимур Хайдаров. Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что после операций у Хайдарова больше года жила в состоянии стресса и не могла посмотреть на себя в зеркало. Причиной стала неудачная подтяжка лица, после которой остались шрамы, а также маммопластика, из-за которой одна грудь стала заметно выше другой.

Любовь Успенская столкнулась с аналогичными проблемами.

«Одна грудь была тонкая, узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва «якорь», он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры», — рассказала она Starhit.

Пластическому хирургу пришлось обратиться в полицию после того, как ему начал угрожать бывший пациент — челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. По словам Вдовина, операция по имплантации ягодиц, сделанная в клинике Хайдарова, обернулась тяжелыми проблемами со здоровьем — ягодицы начали гнить. Вдовин потребовал с Хайдарова 10 млн рублей компенсации.

С аналогичной проблемой якобы столкнулся Филипп Киркоров: об этом сообщила одна из медсестер в клинике Хайдарова Telegram-каналу SHOT. Киркоров позже опроверг слухи о том, что у него гниют ягодицы.

«Тимур — врач от Бога», — объявил король поп-сцены в соцсетях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также из российских звезд операции у Хайдаров делали Яна Рудковская, Ирина Дубцова, DAVA, Инстасамка и другие.

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