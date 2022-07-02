«Обязательно сыграем перед вами»: Макаревич вознамерился выступить в России Поливающий грязью россиян Макаревич заявил о намерении провести концерт в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Андрей Макаревич

Уехавший из России в Израиль Андрей Макаревич внезапно заверил россиян, что обязательно выступит на родине. Об этом внезапно заностальгировавший музыкант сообщил в своём Telegram-канале.

Лидер «Машины времени» опубликовал фотографии с юбилейного концерта группы в Москве, проходившего на стадионе «Открытие Арена» в 2019 году. Коллектив отмечал своё 50-летие.

Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что ещё обязательно сыграем перед вами вживую, — написал музыкант.

Сейчас фронтмен живёт с молодой женой и новорождённым сыном за границей, откуда постоянно хает соотечественников. Артистов, которые поддержали спецоперацию, музыкант назвал «мудачьём», критику всех осуждающих отъезд за границу — «тявканьем». Себя Макаревич величает истинной «русской культурой».

Не так давно музыкант попытался оправдаться перед российской публикой за резкие высказывания, но выглядело это как очередной ушат грязи.

Ранее член комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Соловьёв высказал мнение, что желание живущего в Израиле музыканта Андрея Макаревича выступить в России можно объяснить только тем, что у него заканчиваются деньги. Однако он отметил, что с принятием ряда поправок в российское законодательство артисту будет «проблематично реализовать заявленное выступление».