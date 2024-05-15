Объявлено имя новой ведущей церемонии вручения премии RU.TV Ведущей премии RU.TV впервые станет актриса Агата Муцениеце

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Агата Муцениеце

Ведущей премии RU.TV, которую называют семейной, в этом году впервые станет актриса Агата Муцениеце, которая судится с коллегой Павлом Прилучным за алименты на детей, передает корреспондент NEWS.ru. Пара поженилась в 2011 году, в браке родились двое детей.

Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году стало известно о разводе. Муцениеце обратилась в суд из-за алиментов.

В конце апреля 2024 года стало известно, что суд частично удовлетворил иск об алиментах. Артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Позже актриса назвала решение московского суда «красивой победой», но призналась: ей «в целом стыдно», что она оказалась в такой ситуации.

Прилучный обжаловал это решение Головинского суда Москвы. Представитель суда подтвердил эту информацию. Там отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.

После публикации этой новости поклонники назвали мерзостью и низостью желание актера Павла Прилучного оспорить размер алиментов на двоих детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Новость о том, что подавший на обжалование решения суда Прилучный уехал с супругой Зепюр Брутян на Сейшелы, собрала сотни гневных комментариев. Некоторые зрители иронично называли Прилучного «отцом года» и пожелали, чтобы дети не принесли ему стакан воды в старости.