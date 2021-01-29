Обвиняемый в каннибализме Арми Хаммер потерял роль в сериале

Американский актёр Арми Хаммер покинул ещё один проект после обвинений в каннибализме.
Он ушёл из мини-сериала «Предложение», который рассказывает историю создания «Крёстного отца». В нём Хаммер должен был исполнить главную роль продюсера фильма Эла Радди. В десятисерийном сериале планируется подробно описать его работу над кинокартиной.
В настоящее время создатели сериала ищут нового актёра на главную роль в проекте,
Как писал NEWS.ru, 14 января Арми Хаммер отказался от съёмок фильма с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залёту». Он сам принял такое решение. Продюсеры его поддержали.
Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых актёр писал своей собеседнице, что хочет съесть её, выпить кровь и подержать её бьющееся сердце в своих руках. Писательница Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность этих БДСМ-переписок.
Артиста также уличили в секс-переписке с россиянкой. Утверждалось, что Хаммер обсуждал с девушкой шибари и называл её «маленькой шлюшкой».