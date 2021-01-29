Обвиняемый в каннибализме Арми Хаммер потерял роль в сериале

https://static.news.ru/photo/c6dc532a-62d5-11eb-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актёр Арми Хаммер покинул ещё один проект после обвинений в каннибализме.

Он ушёл из мини-сериала «Предложение», который рассказывает историю создания «Крёстного отца». В нём Хаммер должен был исполнить главную роль продюсера фильма Эла Радди. В десятисерийном сериале планируется подробно описать его работу над кинокартиной.

В настоящее время создатели сериала ищут нового актёра на главную роль в проекте, передаёт Variety.

Как писал NEWS.ru, 14 января Арми Хаммер отказался от съёмок фильма с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залёту». Он сам принял такое решение. Продюсеры его поддержали.

Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых актёр писал своей собеседнице, что хочет съесть её, выпить кровь и подержать её бьющееся сердце в своих руках. Писательница Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность этих БДСМ-переписок.

Артиста также уличили в секс-переписке с россиянкой. Утверждалось, что Хаммер обсуждал с девушкой шибари и называл её «маленькой шлюшкой».