Обвинивший Агутина в масонстве блогер рассказал об иске певца

Блогер из Орловской области Илья Мамаев рассказал подробности судебной тяжбы, которую ведёт с ним музыкант Леонид Агутин. Как сообщил он телеканалу «360», сначала певец подавал на него в суд из-за клеветы, потом по поводу авторских прав. Сейчас в деле появились масоны.

По словам Мамаева, артист подал на него в суд осенью прошлого года. Тогда Леонид Агутин возмутился, что блогер записал его в масоны. Вначале Агутин обратился в суд общей юрисдикции, но иск оставили без движения и посоветовали пойти в арбитраж.

О том, что Агутин изменил иск о клевете на иск о нарушении авторских прав, Мамаев узнал из пресс-релиза супруги певца Анжелики Варум.

Блогер уверен, что может использовать видео Агутина, а в том, что он провёл анализ его ролика, нет нарушения закона. Именно в ходе этого разбора он заявил, что музыкант является масоном, транслирующим планы глобалистов по сокращению населения Земли.

Представитель Агутина забанил ролик на YouTube, а потом у меня снесли канал. Я готов к дискуссии, я имею право использовать его ролик, я могу раскрывать замысел автора, — рассказал Мамаев.

Он также добавил, что менять свою позицию относительно Агутина не намерен, несмотря на суды.

Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин подал в суд на блогера, который заявил, что коронавирус изобрели масоны ради уменьшения численности населения Земли. При этом всех выживших они планируют подчинять при помощи психопрограммирования. Он считает, что для зомбирования россиян масоны будут использовать песню Агутина «Включите свет» 2020 года. Артисту не понравились заявления Мамаева. Он потребовал удалить ролик с обвинениями и запретить блогеру использовать его клипы. Кроме того, Агутин рассчитывает получить миллион рублей за моральные страдания.