«Обсирает, но весело»: как выглядела блогер Миро, погибшая в ДТП

Фото: vk.com/lena.miro

Российский блогер Лена Миро, известная скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса в LiveJournal, погибла в результате ДТП в США. Ее личность долго оставалась загадкой для публики. Даже ходили слухи о том, что за псевдонимом стоит группа авторов.

Настоящее имя блогера — Елена Мироненко. Она родилась в Старом Осколе Белгородской области и прославилась острыми комментариями в адрес российских знаменитостей. Женщина критиковала Ксению Собчак, Веру Брежневу, Яну Рудковскую, Максим, Леру Кудрявцеву, Ксению Бородину и многих других представителей отечественного шоу-бизнеса. Одни герои публикаций обижались на Миро, другие относились к ее постам с юмором.

«Обсирает меня. Но это весело», — рассказывал NEWS.ru экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

Как на самом деле выглядела скандальный блогер — в фотогалерее NEWS.ru.