Общественник обвинил Джигана в пропаганде гомосексуализма

Председатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», ведущий психолог МГТУ им. Баумана Юрий Оболонский обвинил рэпера Джигана в пропаганде гомосексуализма. Общественника возмутило поведение исполнителя — недавно в Сети были размещены видеоролики, где он пьёт, ругается матом и называет людей «петушками». По мнению Оболонского, рэпер тем самым негативно воздействует на молодёжь, сообщает StarHit.

По словам Оболонского, такие, как Джиган, идут против государства.

Мы сейчас все думаем об идеологии развития государства, и приоритетом в семейной политике является подрастающее поколение. Он (Джиган. — NEWS.ru) ломает психику детей и формирует комплекс неполноценности. С этим надо бороться, — призвал к действию Оболонский.

Он считает, что Джигана нужно положить в психиатрическую клинику. Оболонский сам вызвался «подлечить» музыканта за 200–300 тысяч рублей. Общественник заявил, что рэпер «калечит психику» масс детей, потребляющих его контент, множественными оскорблениями и даже призывами к гомосексуализму: причиной подобных обвинений стали знаменитые «петушки» из уст Джигана.

Причём надо бить не только по таким, как Джиган, но и по тем каналам, которые его контент финансируют и распространяют. Такие вещи недопустимы и должны жестоко караться. Как и ряд поступков Дани Милохина, Моргенштерна и их продюсеров, — заявил Оболонский.

Общественник уже начал подготовку соответствующих заявлений в Следственный комитет и прокуратуру. Джигану грозит как минимум штраф за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» и, возможно, за оскорбления поклонников.

Ранее появилось видео, на котором видно, как Джиган и Киркоров кидались тарелками в греческом ресторане.