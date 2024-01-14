«Обсасывайте дальше»: Лолита ответила на спекуляции блогера Антона S Лолита Милявская отреагировала на гадания блогера Антона S на картах таро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале опубликовала видеоответ блогеру Антону S (Суворкину), который вместе с мамой разложил на артистку карты таро. Во время гадания мама блогера заявила, что Лолита уже «вышла в тираж» и «не человек», а певица на это предложила дальше «обсасывать» ее жизнь.

Приятель прислал видосик гадания на картах таро на мою особу. Я опубликую фрагменты, которые меня особенно впечатлили, но единственное, что хотелось бы сказать: гадание в этот раз так себе. <...> Ну неймется, обязательно это нужно пообсасывать. Обсасывайте дальше, — сказала Лолита.

Также во время гадания Антона S прозвучало предсказание, что Лолиту ждет еще одно замужество. Певица иронично отметила, что под венец не собирается, но если прогноз сбудется, то вышлет блогеру за гадание €75.

Помимо этого, певица обратила внимание, что многие люди заплатили блогеру, чтобы им показали «новости» про Лолиту. Артистка пошутила, что подписчикам не стоит быть такими доверчивыми. Также певица отметила, что спокойно относится к попыткам спекулировать и зарабатывать на ее имени.

Ранее Милявская рассказала, что была готова к отмене своих выступлений после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка назвала отмену концертов предсказуемой, однако она больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду. Певица добавила, что является сторонницей философии стоицизма, которая учит ее «держать удар».