«Оборвал последние связи с родиной»: как живет покинувший РФ Семен Слепаков

Фото: Natache, URA.Ru/ТАСС

Семен Слепаков

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ликвидировал свое последнее ИП в России. Как сейчас живет комик, когда он переехал в Израиль, что говорил про СВО?

Как Слепаков разорвал последние связи с Россией

В конце марта стало известно, что Слепаков принял решение избавиться от своего последнего бизнеса в России. Как сообщал источник, комик подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам.

2 апреля Telegram-канал SHOT оповестил, что решение о ликвидации индивидуального предприятия Слепакова уже вступило в законную силу.

«Комик-иноагент Семен Слепаков ликвидировал свое ИП в России, оборвав последние связи с родиной. Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — пишет источник 2 апреля.

В октябре 2023 года сообщалось, что Слепаков продал свою квартиру в центре Москвы площадью 217 квадратных метров. После этой сделки жилья у комика в России не осталось.

Речь идет о квартире в комплексе Park Residence, расположенном в шаговой доступности от Крымской набережной Москвы-реки.

«Объявление о продаже апартаментов в самом сердце столицы появилось после отъезда Слепакова в Израиль. Тогда роскошную жилплощадь в элитном комплексе предлагали купить за 295 млн рублей, обещали скинуть 25% за срочность», — писал SHOT, уточняя, что сделка по продаже квартиры Слепакова состоялась в начале октября 2023 года.

Почему Слепаков уехал из России

Юморист переехал в Израиль в марте 2022 года из-за несогласия с проведением спецоперации. В первый день СВО Слепаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить боевые действия. Комик напомнил о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Андрее Миронове, Леониде Гайдае и других деятелях культуры, которые были фронтовиками и бок о бок с украинцами сражались с фашистами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Семен Слепаков

На одном из своих заграничных концертов Слепаков признался, что ему потребовалось время, чтобы уехать из России. Он пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве, однако ему отказали из-за большой очереди. По словам артиста, получить разрешение ему удалось благодаря связям.

Слепаков перевез в Израиль всю свою семью, включая пожилых родственников. Сейчас он называет себя евреем по национальности.

Как сейчас живет Слепаков

После отъезда из России Слепаков начал выступать за границей перед русскоязычной аудиторией. За 2023 год он дал концерты в Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Чехии, Франции, Англии и Швейцарии.

Также комик стал записывать различные видео и выкладывать в Сети. В январе 2023 года он опубликовал «Колыбельную» собственного сочинения о гибели российского солдата в зоне СВО. После этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить артиста российского гражданства.

В апреле 2023 года Слепаков был внесен в реестр иноагентов в России. В постановлении Минюста говорится, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО и формировал негативное отношение к военной и государственной службе. Также ведомство указало, что артист негативно высказывался в адрес россиян.

Сейчас Слепаков проживает в Тель-Авиве. Согласно афише на его официальном сайте, в марте текущего года у юмориста состоялся тур по США. Так, шоумен выступил в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Тампе и других американских городах.

После эскалации конфликта между Израилем и Палестиной в октябре 2023 года Слепаков пожелал единства и мира своей новой родине, однако проигнорировал вопросы пользователей о готовности примкнуть к израильской армии.

Читайте также:

«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов

Новости шоубиза 2 апреля: что происходит с SHAMAN, Михайловым и Галкиным

Концерты, драка, суд с расчленителем: куда пропал «маэстро» Понасенков