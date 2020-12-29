«Обнулил, кого не надо»: Шнуров в стихах оценил уходящий 2020 год

https://static.news.ru/photo/79650e78-4ab8-11eb-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант и политик Сергей Шнуров подвёл итоги 2020 года. По традиции он опубликовал стихотворение, в котором отметил трудности, с которыми все столкнулись в уходящем году.

Всех, как в Северной Корее // Посадил на карантин. // Нам не надо больше ада. // Рубль пал, лежит ничком. // Обнулил, кого не надо, // Гульфик смазал новичком, — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Музыкант также отметил, что возлагает большие надежды на 2021 год.

Ранее Сергей Шнуров резко ответил главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну на его критику по поводу использования музыкантом нецензурной лексики. В матерных выражениях артист «прошёлся» и по внешности Хинштейна, и по его умственным способностям, и по законодательной деятельности.

Как писал NEWS.ru, Шнуров уже писал нецензурное стихотворение в ответ на инициативу Госдумы запретить использование нецензурной лексики и критики государства в социальных сетях. Авторами этого законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Хинштейн тогда отметил, что такое внимание к его инициативам со стороны члена экспертного совета думского комитета по культуре и «видного певца эпохи» Сергея Шнурова льстит ему. Поэтому парламентарий решил ответить ему также в стихах: «Волшебно, славно, сладко, мило, // Ужасно, мерзко, стоп, конец. // Зачем искать слова другие, // Когда в запасе есть... трындец».